



9 и 10 марта Землю снова накроют сильные магнитные бури

На этих выходных – в субботу 9 марта и воскресенье 10 марта – ожидаются сильные магнитные бури.



Прогноз солнечной и геомагнитной активности на эти дни опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.



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Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности, К-индексу, от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.



Так, в субботу, 9 марта, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре. Но уже в воскресенье, 10 марта, сила бури снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень) – умеренного геомагнитного воздействия.

