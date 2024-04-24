В США предупредили об отравлениях из-за инъекций ботокса
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выпустили предупреждение относительно опасности от уколов красоты.
Это произошло после того, как в 11 штатах были выявлены по меньшей мере 22 случая инфекций и заболеваний после уколов ботокса.
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Все пострадавшие - женщины в возрасте 25–59 лет из таких штатов, как Нью-Йорк, Флорида, Теннесси и Техас. Пациентки признались, что искали дешевый способ освежить свою внешность.
У женщин после уколов красоты ухудшилось зрение, опухли веки, была невнятная речь, а также слабость, переутопляемость и отдышка. Эксперты в сфере здравоохранения предположили, что причиной послужили поддельные препараты. Также предполагается, что женщины пострадали от рук несертифицированных поставщиков медицинских услуг, работающих не в клиниках, а в частных домах.
В CDC отметили, что симптомы схожи с симптомами из-за ботулизма. Во всех случаях они проявились через несколько дней или недель после процедуры инъекции ботокса. По данному факту проводится проверка.