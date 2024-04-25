



Землю снова накрыла магнитная буря – продержится до 27 апреля

Землю снова охватила мощная магнитная буря, и продержится она до 27 апреля, предупредили в Meteoagent.



В этот период люди, чувствительные к метеоусловиям, а также пожилые, беременные женщины и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут испытывать негативные последствия.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Среди возможных симптомов:

головная боль

головокружение

тошнота

боли в суставах

усталость

бессонница.

Могут не выдерживать магнитной бури и технические устройства – они также подвергаются воздействию заряженных частиц, выброшенных Солнцем.



Метеозависимым людям в эти дни особенно важно следить за своим здоровьем, находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество воды и соблюдать режим сна. Однако стоит избегать длительных прогулок на открытом воздухе, особенно в периоды пика магнитной активности.