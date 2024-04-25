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Землю снова накрыла магнитная буря – продержится до 27 апреля | Фото: pixabay.com
25.04.2024 11:30 Mignews.ua

Землю снова накрыла магнитная буря – продержится до 27 апреля

Землю снова охватила мощная магнитная буря, и продержится она до 27 апреля, предупредили в Meteoagent.

В этот период люди, чувствительные к метеоусловиям, а также пожилые, беременные женщины и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут испытывать негативные последствия. 

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Среди возможных симптомов: 

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боли в суставах
  • усталость
  • бессонница. 
Могут не выдерживать магнитной бури и технические устройства – они также подвергаются воздействию заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Метеозависимым людям в эти дни особенно важно следить за своим здоровьем, находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество воды и соблюдать режим сна. Однако стоит избегать длительных прогулок на открытом воздухе, особенно в периоды пика магнитной активности.

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