Землю снова накрыла магнитная буря – продержится до 27 апреля
Землю снова охватила мощная магнитная буря, и продержится она до 27 апреля, предупредили в Meteoagent.
В этот период люди, чувствительные к метеоусловиям, а также пожилые, беременные женщины и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут испытывать негативные последствия.
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Среди возможных симптомов:
- головная боль
- головокружение
- тошнота
- боли в суставах
- усталость
- бессонница.
Метеозависимым людям в эти дни особенно важно следить за своим здоровьем, находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество воды и соблюдать режим сна. Однако стоит избегать длительных прогулок на открытом воздухе, особенно в периоды пика магнитной активности.