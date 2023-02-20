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Зачем Ван И посещает Россию
20.02.2023 18:45 Мignews.com

Зачем Ван И посещает Россию

  Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И посещает Москву на фоне предупреждений США о «последствиях» предоставления России оружия и боеприпасов для военных действий в Украине.

   В рамках трехдневного визита, проходящего в канун годовщины начала кровопролитных боевых действий в Украине, высокопоставленный китайский чиновник проведет ряд встреч в Москве.

   Заявления о «безграничной дружбе»с Россией, озвученные в Пекине незадолго до начала кровопролития, восприняли на Западе в качестве «жеста безоговорочной поддержки» действий российской армии.

   Кроме того, незадолго до ввода российских войск в Украину, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, присутствовавшим на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.

   С началом войны Китай занял осторожную и нейтральную позицию, избегая в заявлениях терминов «оккупация» и «нападение», которые предполагали бы осуждений политики РФ.

      В ходе голосования по антироссийским резолюциям в Генассамблее ООН, Китай опять же «воздерживался».
При этом на фоне антироссийских санкций Запада, значительно вырос объем торговли между Москвой и Пекином, особенно в сфере энергетики и промышленности.

  Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS в воскресенье отметил, что американская разведка получила информацию о том, что «Китай рассматривает возможность предоставления оружия и боеприпасов России в войне против Украины». Глава американской дипломатии подчеркнул, что этот шаг создаст «серьезную проблему».

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты также обеспокоены тем, что Китай помогает России уклоняться от западных санкций.

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