



Зачем Ван И посещает Россию

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И посещает Москву на фоне предупреждений США о «последствиях» предоставления России оружия и боеприпасов для военных действий в Украине.



В рамках трехдневного визита, проходящего в канун годовщины начала кровопролитных боевых действий в Украине, высокопоставленный китайский чиновник проведет ряд встреч в Москве.



Заявления о «безграничной дружбе»с Россией, озвученные в Пекине незадолго до начала кровопролития, восприняли на Западе в качестве «жеста безоговорочной поддержки» действий российской армии.



Кроме того, незадолго до ввода российских войск в Украину, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, присутствовавшим на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.



С началом войны Китай занял осторожную и нейтральную позицию, избегая в заявлениях терминов «оккупация» и «нападение», которые предполагали бы осуждений политики РФ.



В ходе голосования по антироссийским резолюциям в Генассамблее ООН, Китай опять же «воздерживался».

При этом на фоне антироссийских санкций Запада, значительно вырос объем торговли между Москвой и Пекином, особенно в сфере энергетики и промышленности.



Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS в воскресенье отметил, что американская разведка получила информацию о том, что «Китай рассматривает возможность предоставления оружия и боеприпасов России в войне против Украины». Глава американской дипломатии подчеркнул, что этот шаг создаст «серьезную проблему».



Блинкен отметил, что Соединенные Штаты также обеспокоены тем, что Китай помогает России уклоняться от западных санкций.