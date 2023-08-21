



Технологическое соперничество США и Китая ударило по Израилю

Американский технологический гигант Intel объявил об отмене приобретения израильского производителя микросхем Tower Semiconductor, продемонстрировав, как технологическое соперничество США и Китая влияет на технологический сектор Израиля.



Intel сообщила, что договорилась с Tower Semiconductor об отмене приобретения и выплате израильской компании 353 млн долларов. Согласно заявлениям обеих компаний, Tower Semiconductor заявила, что к установленному крайнему сроку приобретения обе компании "не получили никаких указаний относительно определенного требуемого одобрения регулирующих органов".



США рассматривают Ближний Восток как зону беспокойства в отношении Китая. В марте помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила Al-Monitor, что Соединенные Штаты будут «защищать» свои технологии по мере расширения сотрудничества Китая с Ближним Востоком.



Напомним, что технологические и инфраструктурные отношения Израиля с Китаем уже вызвали напряженность в американо-израильских отношениях. Соединенные Штаты особенно выступили против открытия в 2021 году порта в Хайфе, которым управляет китайская фирма.

