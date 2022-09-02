



США не согласны с "конструктивным" ответом Ирана

Иран направил «конструктивный» ответ на предложения США, направленные на возрождение ядерной сделки Тегерана с мировыми державами 2015 года. Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана, что не вызвало позитивное впечатление у Соединенных Штатов.

«Текст, который был отправлен (Ираном), содержит конструктивный подход, направленный на завершение переговоров». Так утверждает официальный представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани в пятницу, передает государственная телекомпания IRIB.



Вместе с тем Госдепартамент США дал иную оценку этому документу.



«Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС», — сказал представитель этой страктуры «Мы изучаем это и ответим через ЕС, но, к сожалению, это неконструктивно».



При этом, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила: «Некоторые пробелы в последние недели закрылись, но другие остаются».



В отчете IRIB говорится, что ответ Ирана был отправлен главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, который координировал переговоры. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей.



Тем временем, Иран приступил к обогащению урана с помощью второго из трех каскадов, или кластеров, передовых центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном заводе в Натанзе. Так говорится в отчете наблюдательного органа ООН по ядерным вопросам, с которым ознакомилось агентство Reuters.