



Смогут ли члены БРИКС расширить состав альянса

Во вторник, 22 августа, в Йоханнесбурге (ЮАР) стартует 15-й ежегодный саммит БРИКС, на котором высокопоставленные чиновники пяти крупнейших развивающихся экономик – Бразилии, Китая , Индии, России и Южной Африки – встретятся и обсудят расширение группы, которую часто рассматривают как альтернативу западной гегемонии.



На встрече примут участие лидеры всех членов БРИКС, за исключением президента России Владимира Путина, который находится под международным ордером на арест в связи с вторжением его страны в Украину. Он будет присутствовать виртуально, а его министр иностранных дел Сергей Лавров будет там лично.



На саммите лидеры обсудят базирующийся в Китае Новый банк развития (НБР) или так называемый банк БРИКС. В число акционеров кредитора входят члены БРИКС, а также Бангладеш, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.



В последний день саммита, в четверг 24 августа, БРИКС расскажет о новых членах. Пять членов БРИКС разделились во мнениях относительно того, хотят ли они приветствовать новых членов в альянсе, и если они поддерживают расширение группы, существуют разногласия относительно того, какими должны быть критерии приема. По словам министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, на саммит были приглашены около 67 лидеров стран Африки, Латинской Америки, Азии и Карибского бассейна.



Китай, Россия и Южная Африка, председательствующая в БРИКС, поддерживают расширение блока, стремясь увеличить свое политическое и экономическое влияние. Однако Бразилия настроена скептически, а Индия не определилась.

