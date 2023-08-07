



Ракеты вместо масла

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерийское и другое вооружение, увеличить мощность, что является важной частью укрепления обороноспособности страны, сообщили государственные СМИ в воскресенье.



Так, недавние проверки Ким Чен Ына с четверга по субботу (со 2 по 4 августа) включали контроль двигателей для стратегических крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также снарядов для сверхкрупнокалиберных реактивных систем залпового огня и транспортно-установочных агрегатов. Его необычные визиты на несколько предприятий по производству вооружений в течение нескольких дней происходят в то время, когда Пхеньян настаивает на разработке различных видов стратегического и обычного оружия и проводит демонстрации ряда новых видов вооружения.



Пусковые установки, которые инспектировал Ким, обычно используются для запуска баллистических ракет.



Северная Корея испытала ракетные установки для снарядов большего калибра, современные крылатые ракеты и в прошлом месяце свои новейшие баллистические ракеты, в том числе твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету...



Чеонг Сон-чан, эксперт по политической стратегии Северной Кореи в институте Седжонг недалеко от Сеула, сказал, что Ким, вероятно, сосредоточится на модернизации и технических инновациях вооружений, которые помогут с экспортом оружия в Россию.



Нaпомним, что отмечая 70-летие окончания Корейской войны 27 июля, Пхеньян провел крупный военный парад, демонстрируя свои новейшие ракеты, способные нести ядерное оружие, а также ударные и шпионские беспилотники. На параде присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу.



Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в поставках оружия России для ее войны в Украине, включая «значительное» количество артиллерийских снарядов, а также поставку пехотных ракет и ракет российской ЧВК "Вагнер".



Россия и Северная Корея отвергли эти утверждения.

