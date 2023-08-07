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Ракеты вместо масла
07.08.2023 14:29 Ирина Демьянова

Ракеты вместо масла

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерийское и другое вооружение, увеличить мощность, что является важной частью укрепления обороноспособности страны, сообщили государственные СМИ в воскресенье.

Так, недавние  проверки Ким Чен Ына с четверга по субботу (со 2 по 4 августа) включали контроль двигателей для стратегических крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также снарядов для сверхкрупнокалиберных реактивных систем залпового огня и транспортно-установочных агрегатов. Его необычные визиты на несколько предприятий по производству вооружений в течение нескольких дней происходят в то время, когда Пхеньян настаивает на разработке различных видов стратегического и обычного оружия и проводит демонстрации ряда новых видов вооружения.

Пусковые установки, которые инспектировал Ким, обычно используются для запуска баллистических ракет.

Северная Корея испытала ракетные установки для снарядов большего калибра, современные крылатые ракеты и в прошлом месяце свои новейшие баллистические ракеты, в том числе твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету...

Чеонг Сон-чан, эксперт по политической стратегии Северной Кореи в институте Седжонг недалеко от Сеула, сказал, что Ким, вероятно, сосредоточится на модернизации и технических инновациях вооружений, которые помогут с экспортом оружия в Россию.

Нaпомним, что отмечая 70-летие окончания Корейской войны 27 июля, Пхеньян провел крупный военный парад, демонстрируя свои новейшие ракеты, способные нести ядерное оружие, а также ударные и шпионские беспилотники. На параде присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу.

Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в поставках оружия России для ее войны в Украине, включая «значительное» количество артиллерийских снарядов, а также поставку пехотных ракет и ракет российской ЧВК "Вагнер".

Россия и Северная Корея отвергли эти утверждения.
 

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