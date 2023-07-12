



Посол России вызван в МИД Ирана

Посол России в Тегеране Алексей Дедов был приглашен в среду в МИД Ирана, где до его сведения было доведено недовольство иранской стороны текстом совместного заявления, обнародованного по итогам заседания Совета сотрудничества России и стран организации Персидского залива (ССАГПЗ).



В Тегеране выразили несогласие с позицией российской стороны по принадлежности трех спорных островов в Персидском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).



В МИД Ирана подчеркнули, что вышеуказанные острова «навсегда» являются частью Ирану. При этом в Тегеране ожидают прояснения позиции Москвы по данному вопросу.



По данным иранского ведомства, посол Дедов заявил об уважении Москвой территориальной целостности Ирана и заверил, что проинформирует власти РФ о сложившейся ситуации.



В совместном заявлении, опубликованном по итогам шестого заседания Совета сотрудничества РФ-ССАГПЗ от 10 июля в Москве, отмечается, что «конфликт ОАЭ с Ираном в отношении островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса регулируется нормами международного права. Россия поддерживает все мирные усилия, включая попытки достижения мирного решения в рамках двусторонних переговоров».



Иран и ОАЭ претендуют на острова Абу-Муса, Большой Томб, Малый Томб, которые занимают стратегическое положение в акватории Ормузского пролива.



Острова до 1971-го года находились под контролем Великобритании, которая передала острова ОАЭ после объявления независимости этой арабской страны. Но Иран, игнорируя это решение, захватил вышеперечисленные три острова. ОАЭ считает острова оккупированными, а Иран агрессором.