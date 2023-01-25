



Палестинцы воодушевлены восстановлением помощи ЕС

Палестинцы укрепили связи с ЕС после визита премьер-министра Мохаммеда Штайе в Брюссель на этой неделе, сообщил высокопоставленный чиновник.



Штайе призвал ЕС к политической поддержке, чтобы сохранить решение о двух государствах, бойкотировать товары, произведенные в израильских поселениях, и пересмотреть соглашения о сотрудничестве с Израилем.



В результате ЕС предоставит Палестинской администрации помощь в размере 325 миллионов долларов. Сюда войдет поддержка Агентства ООН по оказанию помощи и проведению работ, социальную помощь семьям с низким доходом и инфраструктурные проекты.



Абдул Рахим аль-Фарра, посол Палестины в ЕС, сказал, что были внесены последние штрихи в соглашение о помощи, которое будет подписано на следующей неделе в Рамаллахе. Аль-Фарра сказал, что консультации и политический диалог начались на уровне министров, добавив, что были предприняты шаги для «заключения соглашения о полном партнерстве между двумя сторонами».



Высокопоставленный палестинский чиновник сообщил Arab News, что ЕС был единственной стороной, которая оказала финансовую поддержку ПА после того, как прекратилась поддержка Америки и арабов. Раньше ПА получала ежегодную финансовую поддержку в размере 2 миллиардов долларов от США, арабских стран и ЕС. Сейчас она получает только 250 миллионов долларов от ЕС и Алжира.