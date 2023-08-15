



Более половины молодых арабов хотят покинуть свои страны

Согласно последнему обзору арабской молодежи, опубликованному в четверг, более половины молодых людей в странах Северной Африки и Ближнего Востока за пределами Персидского залива говорят, что они активно пытаются эмигрировать или рассматривают возможность покинуть свои страны в поисках лучшей работы и экономических возможностей.



Опрос, проведенный глобальным коммуникационным агентством Asda'a BCW, показал, что 53% людей в возрасте 18-24 лет в левантийских странах Иордании, Сирии, Ираке, Ливане и Палестине, а также в Йемене на Аравийском полуострове, хотел уехать за границу, чтобы найти работу. Применительно к Северной Африке 48% лиц того же возраста также хотели уехать.



Эта цифра снижается до 27% в богатых нефтью и газом странах Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), уровень жизни которых в целом намного выше, чем в других арабских странах. Большинство в GCC заявили, что никогда не покинут свою страну навсегда.



Несогласие с политикой правительства, по-видимому, является главной движущей силой настроений молодых арабов за пределами Персидского залива.



72% молодых левантийцев и почти две трети молодых жителей Северной Африки заявили, что их национальная экономика движется в «неправильном направлении». Около двух третей респондентов как в Северной Африке, так и в Леванте заявили, что их правительства не проводят правильную политику для решения их наиболее важных проблем.

