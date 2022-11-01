



Беннет снова призвал к широкому правительству национального единства

Бывший премьер-министр Нафтали Беннетт, который ушел из политики вскоре после того, как в июле передал бразды правления Яиру Лапиду, после голосования призывает к формированию правительства национального единства.



"Мы оставим лозунги и ненависть позади, мы приступим к устранению разногласий и воссоединимся, с Божьей помощью, в большое и широкое правительство — правительство единства", — говорится в заявлении.



"Мы все — один лагерь, мы все — народ Израиля", — добавил Беннет.



Его призыв вряд ли будет услышан, поскольку Биньямин Нетаниягу обещает узкоправое правительство, а Яир Лапид и Бенни Ганц исключают возможность войти в правительство, возглавляемое лидером "Ликуд".



Беннет отметил, что он "наблюдает со стороны" после более чем десятилетнего опыта в политике.



Беннет еще публично не поддержал ни одного кандидата и не сообщил, за кого он проголосовал.



Партия Беннета "Ямина" распалась после бурного года в коалиции и его ухода их политики.