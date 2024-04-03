



Майор ЦАХАЛа: В Газе мы нашли книги "Майн Кампф" Гитлера

Майор Мойши Грюнберг, офицер инженерно-боевого батальона ЦАХАЛа, рассказал в интервью "Аруц Шева - Национальные новости Израиля" о своем опыте участия в войне в Газе.



"В Симхат Тора (7 октября) я оказался в Кфар-Хабаде у своих родственников", - объяснил майор Грюнберг. "Я лег спать в 2:30 ночи и был пьян. В следующее мгновение теща стучит в дверь и говорит: "Мойши, Девори (моя жена) проснись, проснись, там сирены!". И я слышу сирены, а это уже 6:30, 6:35".



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Он рассказал, что поначалу думал, что тревога - результат неисправности, возможно, связанной с праздником, пока они не увидели, что ракеты перехватывает система "Железный купол".



"Мы побежали в бомбоубежище. Я открыл телефон и увидел первые видеозаписи того, что происходит в Сдероте и поселениях на периферии Газы. Я понял: вот оно".



Он служит в танковом корпусе 14-й дивизии. Позже тем утром с ним связалось начальство, которое приказало ему отправиться вместе с остальными военнослужащими в кибуц Цеэлим, небольшой городок в 20 милях к югу от Газы.



"Первую неделю мы помогали разбирать все тела, все тела наших братьев и сестер и погибших солдат в кибуцах. Мы очищали кибуцы и убирали все машины. Потому что, как у саперов, у нас было все необходимое для этого оборудование", - сказал он.



Затем его подразделение получило приказ отправиться в Бейт-Ханун на севере Газы.



Грюнберг отметил, что Бейт-Ханун имеет ключевое стратегическое значение, поскольку это самая высокая часть Газы. "Он расположен в очень стратегически важной позиции. Из Бейт-Хануна невооруженным глазом видна электростанция Рутенберг на море, видны окраины Ашкелона, кибуц Эрез, новые кварталы Сдерота". "Из Бейт-Хануна можно увидеть израильские деревни", - сказал он. "И они просто там. И вы понимаете, как легко им было просто пересечь забор. И все, что мы строили годами, все эти системы обороны, просто рухнуло".



Он назвал количество боеприпасов, найденных в Бейт-Хануне, "умопомрачительным".



"В каждом доме, я говорю об окраинах, мы нашли мотоциклы, которые участвовали во вторжении 7 октября. Мы нашли автомобили", - сказал он, отметив, что они были найдены не в домах членов ХАМАСа, а в домах обычных жителей Газы. "В каждом втором доме, есть боеприпасы, автоматы Калашникова, Драгунова - снайперские ружья. Мы нашли гранаты, тысячи гранат, бомбы, мины-ловушки - везде".



Он рассказал о масштабах сети туннелей, созданной террористами только в Бейт-Хануне. "Мы нашли туннели под детскими кроватями. Мы нашли туннели под школами, такими как школа UNRWA в Бейт-Хануне. Мы нашли туннели под мечетями.

Террористическая инфраструктура повсюду".



Мы нашли книги "Майн Кампф", - добавил он. "Если говорить о том, за что они выступают, ХАМАС, то это не просто антисионизм, не просто антиизраильские настроения. Мы говорим об антиевреях. Это антисемитизм в самом чистом виде".



"Этому их учат в столь юном возрасте", - сказал он. Гражданское население Бейт-Хануна было эвакуировано до вступления ЦАХАЛа. Но как только войска Грюнберга вошли в Газу, террористы ХАМАСа открыли по ним огонь из пулеметов, ракет и РПГ.



"Они прятались в домах, в мечетях, в больницах и школах", - вспоминает он. "В больнице в Бейт-Хануне был большой бой. В больнице нас ждали террористы".



Большинство террористов, с которыми они столкнулись, "прятались за спинами мирных жителей, в домах, школах или под землей". Мы - единственная армия в мире, которая ведет войну с врагом, который находится на 360 градусов вокруг. Нет другой армии, которая вела бы такую войну, потому что вы сражаетесь с врагом, который приходит со всех сторон".



Грюнберг стал чем-то вроде интернет-знаменитости благодаря опубликованным видеороликам, на которых он разрушает здания с террористической инфраструктурой, что привело к появлению ложных сообщений о том, что он погиб, когда другой солдат из его батальона был убит снайпером.



"Это стало вирусным, и это попало на Al Jazeera, и это попало на Kuwait News и все эти различные сайты", - сказал он. Должен сказать, что это был опыт "смерти".



"В конце концов, я знаю, что мы поступаем правильно", - сказал Грюнберг. "Самое главное, что в конце концов мы являемся страховым полисом для мирового еврейства. Потому что евреи во всем мире знают, что если наступит худший момент, а мы видим это сейчас, в Европе, в некоторых частях Штатов, в Канаде, в Австралии, что если они больше не смогут жить там как свободные евреи, они всегда могут приехать в Израиль".

