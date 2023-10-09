



В тени войны: цены на нефть растут

Цены на нефть подскочили более чем на 4% с начала войны между Израилем и террористическими организациями в секторе Газа. Эксперты полагают, что реакция рынка на конфликт на Ближнем Востоке будет временной.



Цена барреля нефти марки Brent выросла на 4,7% до $86,65, а нефть WTI подскочила на 4,5% до $88,39 в начале торгов на азиатских рынках.



Трейдеры готовятся к расширению числа участников конфликта. Однако эксперты считают, что война напрямую не ставит под угрозу какой-либо крупный источник поставок нефти.



