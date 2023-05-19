



В Нидерландах будут останавливать работу морских ветряков для защиты птиц

Министерство энергетики Нидерландов испытало новый подход к защите мигрирующих птиц от любой потенциальной опасности, вызванной морскими ветровыми турбинами. Теперь, в стране будут периодически закрывать ветровые электростанции.



Во время короткого четырехчасового ночного испытания ветроэлектростанции Borssele и Egmond aan Zee приостанавливали работу. Новый подход позволит мигрирующим морским птицам пролетать мимо ветряных мельниц с меньшим риском. Об этом пишет The Maritime Executive.



По словам министра энергетики Нидерландов Роба Джеттена, это испытание было первой в мире попыткой снизить негативное влияние морских ветровых электростанций на миграцию птиц. Начиная с осени министерство энергетики страны планирует проводить подобные отключения чаще. Для этого должностные лица будут опираться на модели миграции птиц, чтобы минимизировать сбои в сети.