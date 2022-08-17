



В мире привыкают к высокой инфляции

В мире привыкают к высокой инфляции. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.



Банк Citigroup публикует индекс «инфляционного сюрприза» – насколько инфляционные ожидания не совпадают с реальными цифрами.



В последний раз ощутимые разногласия в негативную сторону появились в начале 2022 года. Положительные значения индекса резко поползли вверх, а это значит, что рынок ожидал более низкую инфляцию, чем она оказалась фактически.



Впрочем, последние цифры показывают, что в мире понемногу приспосабливаются к экономическим реалиям – значение индекса снова направляется к отрицательным).



Это не значит, что проблем с инфляцией не существует – наоборот, аналитики The Economist уверены, что уровень инфляции в Британии и Еврозоне еще далеко не достиг пика. Но по крайней мере, перестают жить иллюзиями и лучше осознают реальность. Впоследствии могут стать такие же закаленные, как украинцы.