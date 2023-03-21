



В Марий Эл "граждане СССР" отказываются платить за свет

Жители Марий Эл, считающие себя "гражданами СССР", отказываются оплачивать потребленную электроэнергию.



Об этом сообщает местное издание Mari Media.



По данным издания, по состоянию на март, в республике уже свыше 50 абонентов, которые не платят за электроэнергию, поскольку считают себя "гражданами СССР".



Они уже задолжали в целом более 500 тысяч рублей. К таким потребителям энергетики начисление пеню, вводят ограничение на электроснабжение, взыскивают долги в судебном порядке.



Среди других возможных последствий - блокировка банковских счетов, арест личного имущества и транспортных средств, запрет на выезд из России.

