



Управление инноваций Израиля подписывает совместную декларацию с NY CREATES

Израильское Управление по инновациям подписало декларацию с Нью-Йоркским центром исследований, экономического развития, науки, технологий и инженерии NY CREATES в рамках программы сотрудничества и пилотных проектов Управления в области исследований и разработок с глобальными исследовательскими институтами.



NY CREATES – это инновационный центр в Нью-Йорке, который специализируется на передовых исследованиях и разработках в области полупроводников и ускорении передачи инноваций в бизнес-сектор. NY CREATES также выступает в качестве координатора коммерциализации передовых цифровых, аналоговых и энергетических технологий. Организация стремится к дальнейшему ускорению роста высокотехнологичных компаний путем привлечения предпринимателей и поддержки их на этапах создания идей, инкубации и инвестиций.



В рамках соглашения NY CREATES намерена установить связь с израильскими инновационными и исследовательскими организациями в области полупроводников. Израиль предоставит финансирование израильским компаниям, а NY CREATES поддержит сотрудничество с американской стороны.

“В Израиле есть много перспективных компаний на ранней стадии развития с инновационными идеями, и NY CREATES обладает оборудованием и опытом мирового класса, чтобы помочь превратить эти идеи в новые технологии с реальным применением”, – заявил президент NY CREATES Дэвид Андерсон.

По словам Дрора Бина, генерального директора Израильского управления по инновациям, на фоне глобального кризиса цепочки поставок полупроводников и “нежелания правительства США инвестировать в этот конкретный сектор” Израильское управление по инновациям определило возможность сотрудничества с отделом исследований и разработок в области полупроводников. сущность.