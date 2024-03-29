



Украина получила $1,5 млрд кредита под гарантии Японии и Британии

Украина получила 1,5 млрд долларов кредита на поддержку политики развития "Основы роста" от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина .



Финансирование состоит из гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка в размере 984 млн долларов и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов.



В общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд. долларов. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов.



Предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых восемь требований по программе, в частности, гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.



Напомним, ранее в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования.