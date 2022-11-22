



Удар по водителям: цена бензина подскочит выше 7 шекелей за литр



После того как министерство финансов продлило на две недели льготу для водителей в виде субсидии в полшекеля на акцизный налог, 1 декабря срок действия льготы истечет, а цена подскочит до более чем 7 шекелей за литр.



На следующей неделе истекает срок снижения акцизного налога на топливо на один полный шекель, решение о том, продлевать приказ или нет, перейдет к новому министру финансов. В настоящее время кажется, что приказ продлен не будет. Это означает, что цена на топливо снова подскочит выше 7 шекелей за литр 95-октанового бензина и, возможно, даже достигнет отметки в 7,5 шекелей за литр.



В ночь на 1 ноября цена на топливо выросла примерно до 6,46 шекеля за литр - на фоне роста цен на нефть в мире.



