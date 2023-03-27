Турецкий Baykar показал новый ударный беспилотник со складными крыльями – видео
Турецкая компания Baykar показала новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 со складными крыльями для размещения на кораблях. Его уже готовят к первому полету.
Фото нового беспилотника из производственного ангара опубликовал технический директор совладелец Baykar Сельчук Байрактар.
Особенность нового БПЛА — складывающиеся крылья, благодаря чему удобно размещать устройство на кораблях. По предварительной информации, дрон оснащен турбодизельным авиационным двигателем PD170, позволяющим ему подниматься на высоту до 9 тысяч метров и работать в воздухе более 50 часов. Bayraktar TB3 может нести боевые грузы до 280 килограммов при взлетном весе 1 450 кг.
Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 🇹🇷— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023
Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ 🚀 🌊
Hayırlı Sahurlar... pic.twitter.com/OJEMBMophw
Новый дрон похож на своего предшественника Bayraktar TB2, однако он отличается большими размерами и складными крыльями.
После испытаний БПЛА планируют размещать на борту универсального турецкого десантного корабля TCG Anadolu (L-400), откуда он может взлетать и садиться без специального тормозного крюка.