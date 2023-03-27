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Турецкий Baykar показал новый ударный беспилотник со складными крыльями – видео
27.03.2023 13:56 Наталья Богинская

Турецкий Baykar показал новый ударный беспилотник со складными крыльями – видео

Турецкая компания Baykar показала новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 со складными крыльями для размещения на кораблях. Его уже готовят к первому полету. 

Фото нового беспилотника из производственного ангара опубликовал технический директор совладелец Baykar Сельчук Байрактар.
 

Особенность нового БПЛА — складывающиеся крылья, благодаря чему удобно размещать устройство на кораблях. По предварительной информации, дрон оснащен турбодизельным авиационным двигателем PD170, позволяющим ему подниматься на высоту до 9 тысяч метров и работать в воздухе более 50 часов. Bayraktar TB3 может нести боевые грузы до 280 килограммов при взлетном весе 1 450 кг.

Новый дрон похож на своего предшественника Bayraktar TB2, однако он отличается большими размерами и складными крыльями.

После испытаний БПЛА планируют размещать на борту универсального турецкого десантного корабля TCG Anadolu (L-400), откуда он может взлетать и садиться без специального тормозного крюка.
 

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