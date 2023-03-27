



Турецкий Baykar показал новый ударный беспилотник со складными крыльями – видео

Турецкая компания Baykar показала новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 со складными крыльями для размещения на кораблях. Его уже готовят к первому полету.



Фото нового беспилотника из производственного ангара опубликовал технический директор совладелец Baykar Сельчук Байрактар.



Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 🇹🇷



Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ 🚀 🌊



Hayırlı Sahurlar... pic.twitter.com/OJEMBMophw — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023

Особенность нового БПЛА — складывающиеся крылья, благодаря чему удобно размещать устройство на кораблях. По предварительной информации, дрон оснащен турбодизельным авиационным двигателем PD170, позволяющим ему подниматься на высоту до 9 тысяч метров и работать в воздухе более 50 часов. Bayraktar TB3 может нести боевые грузы до 280 килограммов при взлетном весе 1 450 кг.Новый дрон похож на своего предшественника Bayraktar TB2, однако он отличается большими размерами и складными крыльями.После испытаний БПЛА планируют размещать на борту универсального турецкого десантного корабля TCG Anadolu (L-400), откуда он может взлетать и садиться без специального тормозного крюка.