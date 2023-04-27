



Tesla готовит экспорт Model Y в Канаду из Китая

Tesla начала производство в Шанхае версии Model Y, которая будет продаваться в Канаде в этом году, что станет первым случаем, когда компания будет поставлять автомобили в Северную Америку из Китая.



Этот шаг позволит соединить крупнейший и самый экономичный завод Tesla в мире с Северной Америкой, ее крупнейшим рынком. Model Y является самой продаваемой моделью Tesla во всем мире.



Компания Tesla Shanghai начала производство канадской версии Model Y в начале этого месяца. Производственный меморандум показал, что автомобили были разработаны и протестированы для экспорта в Северную Америку, с целью производства почти 9 000 в этом квартале.



На прошлой неделе Маск заявил аналитикам, что шанхайский завод Tesla имеет "самую низкую структуру затрат" среди всех его заводов.



В прошлом году компания отправила более 271 000 седанов Model Y и Model 3 со своего завода в Шанхае в Европу и на другие рынки, что составляет примерно пятую часть ее глобальных продаж.



В период с 2020 по 2022 год общий объем экспорта автомобилей из Китая вырос в четыре раза и достиг двух миллионов автомобилей, а в этом году, если темпы первого квартала сохранятся, он достигнет трех миллионов.