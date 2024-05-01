



Japan Tobacco передумала и решила остаться на российском рынке

Японская компания Japan Tobacco, которая выпускает сигареты Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и некоторые российские марки решила сохранить свой бизнес в РФ.



Об этом сообщил гендиректор производителя табачных издений Масамичи Терабатаке, пояснив такое решение намерением "удовлетворить инвесторов".





По его словам, компания направит часть поставок через Турцию. Также решено перевести ключевой персонал в Гонконг. Терабатаке пояснил, что на долю российского рынка приходится около 20% общей прибыли.



Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину компания подумывала о продаже своего бизнеса в России. Тем не менее, было решено лишь приостановить инвестиционную и маркетинговую деятельность в стране.