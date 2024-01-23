



США ввели санкции против хакера из РФ

США ввели санкции против гражданина РФ, причастного к кибератаке на австралийскую компанию Medibank.



"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в координации с Австралией и Великобританией внесло в список Александра Ермакова, хакера, который сыграл ключевую роль в атаке с использованием программы-вымогателя на Medibank Private Limited в 2022 году", - сообщает американский минфин.



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По данным министерства, российские киберпреступники продолжают осуществлять атаки с использованием программ-вымогателей против США с целью кражи конфиденциальных данных.



