



Сколько стоит первоочередное восстановление Украины: сумма этого года

Около 6,5 млрд долл. - это цифра необеспеченных первоочередных потребностей Украины в восстановлении в этом году. Эти средства нужны для экономического роста, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на собрании группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории.



Министр заметил, что украинское правительство предусмотрело в государственном бюджете Украины на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере 3,3 млрд долл.. Кроме того, международные партнеры Украины предоставили гарантии на около 4,3 млрд долл.



"В то же время необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долл. Следовательно, своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины", - цитирует министра финансов пресс-служба Минфина.



Ранее Всемирный банк озвучил свою оценку, основанную на ущербе, нанесенном во время войны в 2022 году, предполагая, что стоимость реконструкции Украины может достигать 411 млрд долл.