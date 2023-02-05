



Скачок продаж автомобилей в Израиле

Согласно опубликованному в конце недели отчету Ассоциации автомобильных импортеров, в первый месяц 2023 года на дороги вышло чуть более 47 000 новых автомобилей - резкий скачок на 25% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Доля полностью электрических автомобилей составляет 14,6%, или 6 927 поставок. В целом, в январе этого года в Израиле было поставлено почти 15 000 электрифицированных автомобилей (включая гибридные автомобили), что составляет 31,5% от общего объема продаж за месяц, открывающий новый зарубежный год.



На первом месте по продажам по-прежнему компания Hyundai с символическим увеличением примерно на полпроцента. На втором месте находится Kia со снижением на 9%. На третьем месте - Mazda, которая продолжает тенденцию укрепления с ростом более чем на 50%. На четвертом месте - Toyota, которая сообщает о снижении на 36%. Пятерку лидеров замыкает электрический бренд BYD, который поставил 3000 автомобилей, а на шестом месте находится компания Mitsubishi с приростом в 45%. Skoda, самая продаваемая европейская марка в Израиле, поставила 1750 автомобилей, что на 16% меньше чем в прошлом году. Резкий рост был зафиксирован у компании Peugeot - 62%, а также у группы Chevrolet - 145%.



Среди электрических марок в середине таблицы, Chery поставила на дороги 1600 автомобилей, Geely 1200. Seres с 174 единицами, Skivel 151, Lipomotor (самый дешевый электромобиль в Израиле - 95 единиц), Maxus 78, Avis 45 единиц, Polestar 41, Hongzi (китайский "Rolls Royce") 38 автомобилей, WEY с 26 автомобилями (маркетинг начался совсем недавно).