



Руководители SVB сбросили акции банка за две недели до краха

Два руководителя Silicon Valley Bank сбросили акции на миллионы долларов всего за две недели до того, как компания потерпела крах в пятницу, свидетельствуют документы финансовой отчетности.



Генеральный директор Грег Беккер продал акции на сумму более 3,5 млн. долларов, что составило почти 12 500 акций, в ходе заранее спланированной автоматической распродажи 27 февраля, согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.



В тот же день третий финансовый директор банка Дэниел Бек продал акций на 575 180 долларов, сообщает Newsweek.



Silicon Valley Bank, некогда ведущий технологический кредитор, был закрыт федеральными властями всего через 11 дней.



Беккер и Бек продали свои огромные пакеты акций в рамках законного плана корпоративной торговли, установленного SEC для предотвращения инсайдерской торговли, поэтому неясно, знали ли генеральный и финансовый директора о том, что компания рухнет всего через две недели.