



Renault и Google расширяют сотрудничество в области ПО для автомобилей

Renault углубляет сотрудничество с компанией Google в попытке расширить возможности удаленного обновления программного обеспечения для новых моделей, таких как электрический Megane E-Tech и Austral, пишет Bloomberg



"Мы хотим сделать автомобиль интеллектуальным объектом, который учится и который можно обновлять по воздуху, как мобильный телефон", - сказал в интервью главный исполнительный директор Renault Лука де Мео.



Автопроизводители пытаются догнать Tesla по технологическим возможностям, включая возможность удаленного обновления автомобилей. Расширение партнерства с Google, которое началось в 2018 году, позволит Renault предлагать больше обновлений программного обеспечения в удаленном доступе, а также дополнительные услуги по требованию.



Де Мео заявил, что новые автомобильные цифровые функции создадут дополнительный доход, повысят остаточную стоимость автомобилей Renault и помогут удержать клиентов. Функции по требованию будут включать в себя возможность водителей определять местонахождение своих автомобилей на больших парковках.