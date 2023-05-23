



Программа выдачи продуктовых талонов: Есть опасения, что средства уйдут впустую

Программа ШАС призывает распространять ваучеры через МВД на основании права на получение скидок по муниципальным налогам, а не на основе критериев, установленных Министерством социального обеспечения или другими ведомствами, которые занимаются семьями, страдающими от отсутствия продовольственной безопасности.



После того, как на прошлой неделе появилось сообщение об апелляции врачей общественного здравоохранения, научный комитет, который консультирует Национальный совет по вопросам продовольственной безопасности, сделал заявление.



“С профессиональной точки зрения, есть опасения, что государственные деньги будут растрачены впустую, и это не будет соответствовать той цели, для которой они были созданы”, – говорится в нем.



Совет предостерег от популистской программы ШАС, которую министр социального обеспечения Яаков Марги из ШАС был вынужден принять, поскольку это было одним из предвыборных обещаний, данных председателем ШАС Арье Дери.



“Единственными людьми, имеющими право на получение талонов на питание, будут люди, которые получают как минимум 70% скидку на муниципальные налоги. Чиновники Бюджетного департамента Министерства финансов заявили: “Программа продовольственных талонов не направлена на отсутствие продовольственной безопасности. Критерии, которые он устанавливает, не нацелены на бедное население”. По их мнению, большая часть ваучеров достанется членам общества харедим”, – пишет “Едиот Ахронот”.



Согласно данным о пандемии коронавируса, когда впервые была запущена программа продовольственных ваучеров, только 5% домохозяйств харедим страдают от отсутствия продовольственной безопасности, тогда как процент домохозяйств харедим, получивших продовольственные ваучеры, составил 32%. Напротив, в арабском обществе, где отсутствие продовольственной безопасности составляет 24%, только 17% получили ваучеры.