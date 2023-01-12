



Профессор Зелиха: этого недостаточно для борьбы с ростом стоимости жизни

Профессор Ярон Зелиха считает, что план борьбы с ростом цен, представленный премьер-министром и министром финансов, является неплохим, но нужно сделать гораздо больше.



Об этом он сказал в эфире радиостанции 103FM.



"То, что описали Нетаниягу и Смотрич, не является программой — это просто пакет шагов, указывающих на важное изменение направления государственной политики. И этого далеко недостаточно. Тормоз роста цен на воду, налог на имущество, электричество и бензин, является позитивным шагом, который поможет бороться с инфляцией. Предыдущее правительство просто пустило все на самотек", — считает Зелиха.



По его словам, недавний рост цен в Израиле является результатом двух факторов: предыдущее правительство допустило рост цен, а многие из принятых законодателями мер на самом деле ему способствовали.



Уточняется, что стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 0,10 шекелей, налог на недвижимость вырос больше, чем нужно, были введены новые налоги, например, на одноразовые товары и газированные напитки, и многое другое. Все это, как считает Зелиха, способствовало росту инфляции.



Ранее экономисты отметили, что это не тот план, который остановит рост цен, в лучшем случае он не повлияет на них, в худшем - только усугубит.