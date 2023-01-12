



Ничему не научились: экономисты обрушились на план Нетаниягу-Смотрича

Реакция экономистов на план борьбы с ростом цен, представленный премьер-министром и министром финансов вечером 11 сентября, варьируется между презрением и озабоченностью. Все согласны с тем, что это не тот план, который остановит рост цен, в лучшем случае он не повлияет на них, в худшем - только усугубит.



"Это вовсе не программа, снижающая инфляцию", - пояснил профессор Рафи Мельник, президент Университета Райхмана. "Они просто увеличивают дефицит государственного бюджета, а это может только усилить инфляцию в долгосрочной или среднесрочной перспективе. У нас есть опыт - государственные субсидии не помогут в борьбе с инфляцией. Все как раз наоборот".



"У меня долгая память, я не хочу сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом "великой инфляции", но есть фундаментальные силы, которые вызывают инфляцию, в основном это шоки, которые пришли из-за рубежа, - продолжил Мельник. и большая ликвидность, и в результате инфляция вспыхнула, как она вспыхнула во всем мире". Попытка установить цены с помощью государственных субсидий - это пластырь, который может быть хорош в краткосрочной перспективе, но счет за него придет позже".



Профессор экономики в Университете Райхмана Омер Моаб говорит: "Правительство не может снизить стоимость жизни, забирая меньше в свой карман". "Правительство "распределяет деньги среди населения", оно берет меньше налогов на топливо или воду, все это означает больше денег в кармане гражданина и меньше денег в кармане государства. Но откуда государство берет деньги? В конечном итоге все идет из карманов граждан. Нет никакого снижения стоимости жизни".



Моаб продолжил: "Это совершенно параллельно тому, что Биби говорил нам: "Возьмите кредит, потому что вам сейчас тяжело, верните его в будущем". Только он заставляет нас взять кредит. Это, конечно, приводит к расколу, кто-то субсидирует другого, но здесь нет никакой линии в смысле снижения стоимости жизни. Давайте разграничим: если гражданин платит меньше производителю продукта, то это снижение стоимости жизни. С другой стороны, если правительство решит снизить цену на газ, взяв меньше налогов, то в будущем ему придется брать эти налоги в другом месте. Мы берем кредит "в счет будущего".



И дело не в том, что правительству нечего делать в такой ситуации, несомненно, есть способы помочь тем, кто в этом нуждается", - уточнил профессор Мельник. "У нас есть бюджет, есть приоритеты в бюджете, можно сократить А и дать Б, это абсолютно законно, это соответствует и мировоззрению правительства. Но этот акт должен быть профинансирован, заложен в бюджет и продуман, без увеличения дефицита."



Мельник также отмечает, что горизонтальное замораживание выгодно именно влиятельным слоям, которые больше потребляют, и большая часть денег, которые будут вложены в замораживание цен, достанется именно им. "От замораживания налогов на недвижимость, электричество и воду выиграют в основном богатые. Именно они выиграют больше, чем бедные, потому что именно они платят более дорогие налоги на недвижимость, больше платят за электричество, а бедные - меньше".



Профессор Биньямин Бентель, главный исследователь и руководитель программы экономической политики в Центре Тауба, на фоне этих пессимистических рассуждений обнадеживает: "В этом плане нет ничего драматического, это больше пиар, чем что-либо еще. Он настолько мал, настолько ничтожен, что не принесет вреда и не принесет пользы. Все шаги незначительны, здесь нет никаких существенных изменений. Главное бахвальство Смотрича в том, что это не будет стоить денег, это уже говорит обо всем".



"На самом деле нет никаких инвестиций или серьезных попыток решить проблему стоимости жизни, и не стоит ожидать этого после двух недель. Он хвастался, что две недели работал над этим планом, так не бывает. Это выглядит как попытка заявить, что вот мы работаем, когда на самом деле мы ничего не делаем или делаем очень мало, и я тоже не утверждаю, я бы не ожидал, что они уже это делают. Этот план тоже не принесет большого вреда, он ничего не делает. Здесь нет ни одного шага, который предполагал бы огромные государственные расходы, которые невозможно было бы покрыть".