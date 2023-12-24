



Передумали: крупнейшая судоходная компания вернется в Красное море

Крупнейшая судоходная компания в мире, датская Maersk, вернет свои корабли в Красном море.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



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Когда именно корабли вновь вернутся на привычный маршрут, не уточняется. В компании, которая одна из первых изменила маршрут, пояснили, что возвращаются в Красное море после того, как там начала действовать группа оперативного реагирования, которую организовали США и в которую вошли более 20 стран.



Морская коалиция была создана на фоне продолжающихся атак, совершаемых йеменскими хути на корабли.