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Передумали: крупнейшая судоходная компания вернется в Красное море
24.12.2023 19:53 Алина Груднева

Передумали: крупнейшая судоходная компания вернется в Красное море

Крупнейшая судоходная компания в мире, датская Maersk, вернет свои корабли в Красном море.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

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Когда именно корабли вновь вернутся на привычный маршрут, не уточняется. В компании, которая одна из первых изменила маршрут, пояснили, что возвращаются в Красное море после того, как там начала действовать группа оперативного реагирования, которую организовали США и в которую вошли более 20 стран.

Морская коалиция была создана на фоне продолжающихся атак, совершаемых йеменскими хути на корабли.

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