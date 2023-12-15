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Крупнейшая судоходная компания прекращает проход в Красном море
15.12.2023 17:53 Алина Груднева

Крупнейшая судоходная компания прекращает проход в Красном море

Крупнейшая судоходная компания в мире, датская Maersk, прекращает проход своих кораблей в Красном море.

Стоит отметить, что судно именно этой компании накануне подверглось нападению с территории Йемена.

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Таким образом, Maersk не будет перевозить грузы через Красное море. Сроки не раскрываются.

Напомним, что в результате ракетного удара по грузовому судну Maersk "Gibraltar" в Красном море, на борту вспыхнул сильный пожар.

 

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