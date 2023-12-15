



Крупнейшая судоходная компания прекращает проход в Красном море

Крупнейшая судоходная компания в мире, датская Maersk, прекращает проход своих кораблей в Красном море.



Стоит отметить, что судно именно этой компании накануне подверглось нападению с территории Йемена.



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Таким образом, Maersk не будет перевозить грузы через Красное море. Сроки не раскрываются.



Напомним, что в результате ракетного удара по грузовому судну Maersk "Gibraltar" в Красном море, на борту вспыхнул сильный пожар.



