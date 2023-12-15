



Атака хути на судно в Красном море: на борту вспыхнул пожар

В результате ракетного удара по грузовому судну Maersk Gibraltar в Красном море, на борту вспыхнул сильный пожар.



Об этом сообщает Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO).



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Уточняется, что возгорание было быстро локализовано членами экипажа.



В агентстве пояснили, что атака, которую осуществили йеменские хути, совершена примерно в 50 км к юго-западу от портового города Моха в Йемене.



Напомним, что ракета угодила в один из бортов корабля, который следовал в сторону Израиля. Судно шло под флагом Либерии.