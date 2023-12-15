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Атака хути на судно в Красном море: на борту вспыхнул пожар
15.12.2023 15:19 Алина Груднева

Атака хути на судно в Красном море: на борту вспыхнул пожар

В результате ракетного удара по грузовому судну Maersk Gibraltar в Красном море, на борту вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

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Уточняется, что возгорание было быстро локализовано членами экипажа. 

В агентстве пояснили, что атака, которую осуществили йеменские хути, совершена примерно в 50 км к юго-западу от портового города Моха в Йемене.

Напомним, что ракета угодила в один из бортов корабля, который следовал в сторону Израиля. Судно шло под флагом Либерии. 

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