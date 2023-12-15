



Йемен нанес удар беспилотником по кораблю, направлявшемуся в Израиль

Представитель вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сари объявил об этом в четверг, указав, что выбранное судно - Maersk Gibraltar.



"Военно-морские силы ВС Йемена с помощью Всевышнего провели военную операцию против контейнеровоза Maersk Gibraltar, который направлялся в сторону израильского образования. БПЛА атаковал корабль, было попадание", - говорится в сообщении. Об этом сообщает ИА Mehr.



Как утверждает Сари, атака БПЛА последовала после того, как экипаж корабля отказался реагировать на предупреждения, сделанные йеменскими военно-морскими силами.



Напомним, что Йемен пообещал атаковать любое судно, которое может использовать территориальные воды страны, чтобы направиться к берегам Израиля.

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“Вооруженные силы Йемена подтверждают, что они продолжают препятствовать плаванию всех кораблей, направляющихся в израильские порты, в Аравийском и Красном морях, пока они не привезут продовольствие и медикаменты, в которых нуждаются наши стойкие братья в Газе”, - также сказал Сари.

