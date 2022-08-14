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Одобрен пакет помощи приграничным с Газой районам
14.08.2022 17:04 Алина Груднева

Одобрен пакет помощи приграничным с Газой районам

В воскресенье, 14 августа, министры одобрили пакет помощи приграничным с Газой районам, пострадавшим после трехдневной операции Рассвет.

 
"Мы встретились с главами местных органов власти из района, прилегающего к Газе. Представляемый сегодня пакет является результатом совместной работы с ними", — сказано в официальном заявлении.
 
Пакет помощи включает в себя приоритизацию и авансирование платежей, покрывающих расходы, которые местные власти должны были потратить во время боевых действий.
 
Также план нацелен на помощь в укреплении систем связи и систем аварийного электроснабжения.
 
Кроме того, он направлен на размещение большего количества мобильных бомбоубежищ.

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