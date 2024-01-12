



Нефть подскочила на 2,5% после ударов по военным объектам хути в Йемене

Цены на нефть выросли более чем на 2,5% в пятницу, 12 января, после того как США и Великобритания нанесли воздушные и морские удары по военным объектам хути в Йемене в ответ на нападения поддерживаемой Ираном группировки на суда в Красном море.



Атака усилила опасения рынка по поводу возможного влияния более широкого конфликта на Ближнем Востоке на поставки нефти из региона, особенно через критически важный Ормузский пролив.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Если значительная часть потоков через Ормузский пролив будет остановлена, это окажет в три раза большее воздействие, чем шок от цен на нефть в 1970-х годах, и более чем в два раза большее воздействие, чем война в Украине, на рынки газа, на и без того хрупкие цепочки поставок и уровни запасов", - сказал Сол Кавоник, аналитик по энергетике из MST Marquee.



Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,95, или 2,5%, до $79,36 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate - на $1,99, или 2,8%, до $74,01, по состоянию на 09:31 GMT. На предыдущих торгах они подорожали на 2 доллара.

