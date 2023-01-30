



Минфин введет ограничения на хранение наличных денег для частных граждан

Министерство финансов Израиля в целях борьбы с “черным налом” планирует ввести новые ограничения на хранение наличных денег для частных граждан. Эти изменения вошли в проект “Закона о хозяйственном регулировании”, приложения к Закону о государственном бюджете 2023-2024.



Ожидается, что граждане Израиля смогут хранить дома не более 200 000 шекелей наличными. Больше количество хранимых наличных денег повлечет за собой уголовное наказание или административное взыскание в размере 30% от суммы.



Владельцам более 50 000 шекелей “налом” будет предписано сообщать об этом в налоговые инстанции. Отсутствие декларации чревато уголовным наказанием либо административным штрафом в размере 15% от незадекларированной суммы.



Обязательному декларированию будут подлежать и любые доходы от сдачи квартир в аренду. Владельцы единственной квартиры, сдающие ее в аренду и живущие в арендованной квартире, смогут вычесть свою квартплату из декларируемых доходов от аренды.