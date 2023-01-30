



Налог на электромобили и декларация доходов со сдачи квартиры – планы Минфина

Министр финансов Бецалель Смотрич планирует обязать всех владельцев недвижимости подавать ежегодные декларации о доходах от аренды независимо от их размера. Такой пункт включен в проект “Закона о хозяйственном регулировании”, приложение к "Закону о бюджете на 2023 год", который был опубликован в четверг, 26 января. Пока что налогами будут облагаться только доходы свыше 5 417 шекелей в месяц, но, как ожидают экономические эксперты, “всеобщая перепись” арендодателей даст возможность правительству в любой момент изменить это положение.



В проект нового закона включены и другие пункты, неприятные для владельцев коммерческой жилой недвижимости. Планируется повышение городского налога на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду туристам. Этого давно добиваются владельцы отелей, страдающих от “нечестной конкуренции со стороны пользователей сетевых платформ типа Airbnb”.



Проект закона также предусматривает разрешение муниципалитетам изменять методы расчета налога в зависимости от площади квартиры в сторону повышения. Сейчас в Израиле действуют три разные системы расчета городского налога, и в разных городах его величина отличаются. Министерство финансов намерено унифицировать эти системы в сторону повышения.



В проекте закона будет пункт о введении налога на электромобили. Суть в том, что их владельцы не платят государству акциз на бензин, с них планируют взимать по 15 агорот за каждый километр пробега. Ожидается, что налог будет в виде ежемесячных авансовых платежей с окончательным расчетом при ежегодном обновлении автолицензии.