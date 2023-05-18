



Китай: Владивосток - наш внутренний транзитный порт

Китай объявил Владивосток внутренним транзитным портом.



По данным VPost, об этом сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на решение главного таможенного управления КНР.



Согласно этому решению, которое вступит в силу 1 июня, китайские грузы, направляющиеся из одной китайской провинции в другую во Владивостоке будут проходить без таможенных процедур.



В частности, речь идет о товарах, которые будут следовать с северо-востока Китая на юг. Во Владивостоке контейнеры будут перегружаться на суда и отправляться к получателю.





