



Израильские стартапы привлекли крупную сумму в последний месяц лета

Израильская стартап-индустрия за август 2022 года привлекла крупную сумму. Согласно информации издания Globes, за последний месяц лета технологические компании привлекли 1,1 миллиарда долларов инвестиций.



Израильская компания DriveNets, занимающаяся программным обеспечением, возглавила основные раунды финансирования, ей удалось привлечь 262 миллиона долларов.



170 миллионов долларов инвестиций получила компания по краткосрочной аренде недвижимости Guesty , еще 150 миллионов удалось привлечь компании по управлению персоналом HiBob.



Издание также упомянуло разработчика браузера безопасности Talon Cybersecurity и компанию по хранению данных в центрах обработки данных Pliops.