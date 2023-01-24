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Израиль: Монополия двух крупнейших импортеров будет сломана
24.01.2023 10:27 Аркадий Бочаровский

Израиль: Монополия двух крупнейших импортеров будет сломана

Одной из причин высокой стоимости жизни в Израиле является контроль над рынком двух крупных импортеров: Шастович и Diplomat, в эксклюзивном импорте длинного списка брендов. В настоящее время Министерство финансов инициирует новую реформу, которая может стать важной новостью для потребителей.

Продукты, которые Шастович и Дипломат импортируют в Израиль, и, продаются по значительно более высоким ценам по сравнению с остальным миром. Теперь, в рамках закона о бюджете, минфин планирует значительно ослабить монополии - вплоть до ликвидации.

Согласно реформе, импортер Шастович, ввозящий в Израиль марки Barilla и Colgate - продукты с очень доминирующей долей рынка, должен будет выбрать одну из этих марок: при выборе импорта Barilla придется отказаться от импорта Colgate - и наоборот. Компания Diplomat, импортирует в Израиль бренды Heinz, Kellogg's и Procter & Gamble (Gillette, Pampers и Ariel), и здесь тоже государство потребует от импортера выбрать одного производителя, лидера рынка, и отказаться от остальных.

Эти меры предлагаются в ходе обсуждений, проведенных министром финансов Бецалелем Смотричем с министром экономики Ниром Баркатом и с представителями антимонопольного ведомства, и будут рассмотрены в качестве части Закона о мерах, сопровождающего бюджет для утверждения Кнессетом. 
 

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