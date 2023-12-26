



Intel откроет завод в Израиле и инвестирует 25 миллиардов долларов

Intel откроет в Израиле новый завод с инвестициями на общую сумму 25 миллиардов долларов, сообщает министерство финансов в совместном заявлении с министерством экономики и налоговым управлением Израиля.



В рамках соглашения между Intel и государственными органами, технологический гигант наймет тысячи рабочих в районе Кирьят-Гат.

Ожидается, что новый завод Intel начнет работу к 2028 году.



"Выбор глобальной компании Intel одобрить беспрецедентные инвестиции в размере 25 миллиардов долларов именно здесь, в Израиле, является важным и значимым", - заявил министр финансов Бецалель Смотрич.



"Такие инвестиции в то время, когда Израиль находится в состоянии войны против абсолютного зла, войны, в которой добро обязано победить зло... являются выражением доверия к государству Израиль и израильской экономике".



