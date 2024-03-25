



Индия продлила запрет на экспорт лука в преддверии всеобщих выборов

Индия продлила запрет на экспорт лука на неопределенный срок - неожиданный шаг, который произошел в преддверии всеобщих выборов и усугубит высокие цены на некоторых зарубежных рынках.



Запрет, введенный Индией - крупнейшим в мире экспортером этого овоща - в декабре, должен был истечь 31 марта.

Трейдеры ожидали, что он будет снят, поскольку с момента введения экспортных ограничений местные цены снизились более чем в два раза, а урожай этого сезона дает свежие поставки.



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Однако правительство издало распоряжение, согласно которому запрет останется в силе до дальнейшего уведомления.

"Продление запрета удивительно и совершенно не нужно, учитывая падение цен и рост поставок нового урожая", - сказал один из руководителей экспортной фирмы в Мумбаи, который отказался назвать свою фамилию.



Цены на лук на некоторых оптовых рынках в Махараштре, крупнейшем штате-производителе лука, упали до 1200 рупий (14 долларов) за 100 кг с 4500 рупий в декабре, сказал руководитель.



Премьер-министр Нарендра Моди претендует на рекордный третий срок подряд на предстоящих выборах, которые будут проходить в течение почти семи недель с 19 апреля.



Такие страны, как Бангладеш, Малайзия, Непал и Объединенные Арабские Эмираты, полагаются на импорт из Индии, чтобы заполнить внутренние пробелы в поставках лука, и многие из этих стран борются с высокими ценами после введения запрета.



"Этот шаг Индии позволяет конкурирующим экспортерам устанавливать гораздо более высокие цены, поскольку у покупателей нет выбора", - сказал другой руководитель экспортной компании, расположенной в Мумбаи.



По оценкам трейдеров, на Индию, которая по сравнению с такими конкурентами, как Китай или Египет, имеет более короткие сроки поставки на многие рынки, приходится более половины всего импорта лука азиатскими странами.



В финансовом году, который закончился 31 марта 2023 года, Индия экспортировала рекордные 2,5 миллиона тонн лука.

