



Грузоперевозки через Суэцкий канал упали на 45% с начала атак хуситов

Грузоперевозки через Суэцкий канал упали на 45% за два месяца после того, как атаки йеменских хуситов заставили судоходные группы перенаправить грузы, нарушив и без того напряженные морские торговые маршруты, сообщает агентство ООН ЮНКТАД.



ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), поддерживающая развивающиеся страны в мировой торговле, предупреждает о риске роста инфляции и неопределенности в сфере продовольственной безопасности.



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По данным агентства, через канал прошло на 39 % меньше судов, чем в начале декабря, что привело к снижению грузооборота на 45 %.



