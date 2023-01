Компания Twitter планирует выпустить версию подписки без рекламы. Об этом сообщил новый владелец компании Илон Маск.



При этом, желающие оформить подписку без рекламы заплатят больше других пользователей Twitter.



"Будет более дорогая подписка без рекламы", - заявил Илон Маск.





