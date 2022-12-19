



Гана на грани дефолта: выплаты по внешнему долгу приостановлены

Министерство финансов Ганы заявило в понедельник, что оно приостанавливает платежи по определенным категориям внешнего долга, включая еврооблигации, коммерческие кредиты и большинство двусторонних долгов, на фоне худшего экономического кризиса за последнее поколение.



Гана уже объявила о программе обмена внутреннего долга и во вторник заявила, что достигла предварительного соглашения на 3 миллиарда долларов с Международным валютным фондом. МВФ заявил, что условием сделки является комплексная реструктуризация долга.



Западноафриканский производитель какао, нефти и золота ранее считался восходящей звездой среди стран с развивающейся экономикой, но теперь борется с растущими долговыми обязательствами. Согласно последним данным центрального банка, государственный долг в сентябре составил 55 млрд долларов, 42% из которых были внутренними.



Правительство "готово вести переговоры со всеми своими внешними кредиторами, чтобы сделать долг Ганы приемлемым", говорится в заявлении министерства финансов.



Годовая инфляция в Гане в ноябре превысила 50%, и правительство заявило, что тратит от 70 до 100% доходов на выплату процентов.

