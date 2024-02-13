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Эстония призвала ЕС к срочной конфискации активов РФ
13.02.2024 21:02 Алина Груднева

Эстония призвала ЕС к срочной конфискации активов РФ

Эстония призвала Евросоюз к экстренной конфискации замороженных российских активов на более чем 150 млрд евро до конца 2024 года.

По данным Bloomberg, с таким заявлением выступил генсек министерства иностранных дел страны Джонатан Всевиов.

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"Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США", - подчеркнул он.

По словам Всевиова, может стать слишком поздно, если долго тянуть с этим вопросом.

Соответствующее предупреждение было сделано на фоне растущих в ЕС опасений того, что на выборах президента США победит Дональд Трамп.

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