



Экс-премьер Грузии отсудил у Credit Suisse 1 млрд долларов

Дочерняя компания швейцарского банка Credit Suisse должна выплатить 926 миллионов долларов бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили в качестве компенсации за потерю части его состояния.



Такое решение принял Международный коммерческий суд в Сингапуре (SICC), сообщает DW.



В конце 2004 года Иванишвили, который считается самым богатым человеком Грузии, вложил в Credit Suisse более миллиарда долларов. Позже выяснилось, что часть этих средств присвоил финансовый консультант банка Патрис Лескодрон. В 2018 году Лескодрона приговорили к лишению свободы на пять лет за мошенничество. Через два года после вынесения приговора он покончил с собой.



Суд в Сингапуре постановил, что банк не обеспечил надлежащей защиты активов миллиардера. Со своей стороны, в Credit Suisse Trust заявили, что обжалуют приговор в арбитражном суде.



Бидзина Иванишвили является основателем партии "Грузинская мечта", которая сейчас находится у власти.





