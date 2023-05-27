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Экс-премьер Грузии отсудил у Credit Suisse 1 млрд долларов
27.05.2023 13:58 Ирина Демьянова

Экс-премьер Грузии отсудил у Credit Suisse 1 млрд долларов

Дочерняя компания швейцарского банка Credit Suisse должна выплатить 926 миллионов долларов бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили в качестве компенсации за потерю части его состояния.

Такое решение принял Международный коммерческий суд в Сингапуре (SICC), сообщает DW.

В конце 2004 года Иванишвили, который считается самым богатым человеком Грузии, вложил в Credit Suisse более миллиарда долларов. Позже выяснилось, что часть этих средств присвоил финансовый консультант банка Патрис Лескодрон. В 2018 году Лескодрона приговорили к лишению свободы на пять лет за мошенничество. Через два года после вынесения приговора он покончил с собой.

Суд в Сингапуре постановил, что банк не обеспечил надлежащей защиты активов миллиардера. Со своей стороны, в Credit Suisse Trust заявили, что обжалуют приговор в арбитражном суде.

Бидзина Иванишвили является основателем партии "Грузинская мечта", которая сейчас находится у власти.


 

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