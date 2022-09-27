



Дефицит газа в Европе из-за РФ: Шольц отправился в страны Персидского залива

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в турне по странам Персидского залива с предложением покупать сжиженный газ.

Это происходит на фоне кризиса в сфере энергетики по всему миру на фоне российского вторжения в Украину.

По предварительным данным, уже заключены первые контракты.

По данным Bloomberg, с 1 октября РФ может перекрывать все вентили на газопроводах в Европу.

В Европе уже сформированы необходимые запасы газа. По данным издания, регион предстоящей зимой может импортировать СПГ почти на 40% больше, чем годом ранее, а следующим летом он может увеличить закупки примерно на 14% для восстановления утраченных запасов.

Уточняется, чтобы получить дополнительное топливо, европейским покупателям необходимо будет приобрести на спотовом рынке СПГ на 90% больше, чем получили по долгосрочным контрактам, что еще больше усилит конкуренцию с Азией.

Это поддержит мировые цены на газ, которые резко выросли с тех пор, как Европа стремилась уменьшить свою зависимость от РФ после того, как ее крупнейший поставщик вторгся в Украину в конце февраля.